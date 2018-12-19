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Depo soyguncuları yakalandı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de depodan çaldıkları çeşitli sanayi malzemelerini hurdacıya satan 5 kişi yakalandı

19 Aralık 2018 15:55

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de depodan çaldıkları çeşitli sanayi malzemelerini hurdacıya satan 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi\'nde 3 gün önce meydana gelen olayda, bir fabrikaya ait depodan çeşitli sanayi makine parçaları ve malzemeleri çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, depo çevresindeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinde olayı gerçekleştirenlerin 2 adet kamyonetle gelip malzemeleri çaldıklarını belirledi. Ekipler, şüpheliler K.D. (42), A.Ç. (40), T.Ç. (37), M.Ç. (30) ve K.Ç.\'yi (27) yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı malzemeleri satın alan bir hurdacı hakkında da yasal işlem başlatıldı. Malzemeler, hurdacıdan alınıp sahibine teslim edildi.
Hırsızlık şüphelisi 5 kişi, yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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