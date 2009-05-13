Depeche Mode'un İstanbul konseri iptal edildi

İngiliz müzik grubu Depeche Mode'un İstanbul konserinin, vokalist David Gahan'ın sağlık problemleri nedeniyle iptal edildiği bildirildi.



Organizasyon firması Purple Concerts tarafından yapılan yazılı açıklamada, Depeche Mode'un, Avrupa turnesi kapsamında 12 Mayısta Atina'da vereceği konser öncesi vokalist David Gahan'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, bu nedenle grubun 14 Mayısta İstanbul'da vermesi planlanan konserinin de iptal edildiği kaydedildi.



Vokalist Gahan'ın sağlık durumu ile ilgili olarak grup yetkilileri ve organizatörleri henüz net bir açıklama yapmazken, Gahan'ın kontroller ve tedavi için ABD'ye döneceği ifade edilen açıklamada, grubun Türkiye'den sonra Bükreş ve Sofya konserlerinin de iptal olabileceği belirtildi.



Depeche Mode konserinin iptal mi olduğu ya da ileri bir tarihe mi ertelendiği konusunun 16 Mayısa kadar duyurlacağı kaydedilen açıklamada, bilet alanların, konserin başka bir tarihe ertelenmesi durumunda isteğe göre biletlerini saklayabilecekleri ve ileri bir tarihteki Depeche Mode konserini bu biletlerle izleyebilecekleri, konserin tümüyle iptal edilmesi durumunda da bilet bedellerini Biletix'ten alabileceği bildirildi.

