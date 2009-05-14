Depeche Mode'un Balkan konserleri de iptal

İngiliz müzik grubu Depeche Mode'un Bükreş, Sofya, Belgrad ve Zagreb'de yapılması planlanan konserleri de iptal edildi.



Depeche Mode'un resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, vokalist Dave Gahan'ın mide ve bağırsağa bağlı rahatsızlığı nedeniyle grubun cumartesi, pazartesi, çarşamba ve perşembe günü sırasıyla Bükreş, Sofya, Belgrad ve Zagreb'de vermesi planlanan konserlerinin iptal edildiği belirtildi.



Açıklamada, Gahan'ın hastanede bulunduğu ve yapılan testlerin devam ettiği kaydedildi.



Avrupa turnesine çıkan grubun önce 12 mayısta Atina'da, daha sonra da 14 mayısta İstanbul'da vermeyi planlandığı konserler Gahan'ın rahatsızlığı nedeniyle iptal edilmişti.



10 mayısta İsrail'de başlayan turnenin Şubat 2010'da Latin Amerika'da sona ermesi planlanıyor.

