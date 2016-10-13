Depeche Mode'dan yeni albüm duyurusu

Depeche Mode, yeni albümü Spirit'i piyasaya süreceğini duyurdu.

1993 yılından beri 6 albümünü 4 yıllık aralıkla çıkartan İngiliz kült grup Depeche Mode, geleneğini bozmadı ve 14. stüdyo albümü “Spirit“i önümüzde sene bahar aylarında yayınlayacağını duyurdu. Grup, bu müjdeli haber ile birlikte 5 Mayıs‘ta başlayan dev Avrupa turnesini de duyurdu.

Depeche Mode’un solisti Dave Gahan, “Yeni ekibimizle albüm üzerinde çalışıyoruz. Albümümüzün yapımcısı James Ford. Onunla beraber inanılmaz bir kayıt deneyimi yaşadık. Bize gerçekten rehber oldu” diye konuştu.

Yeni Depeche Mode albümü 2017 baharında yayınlanacak ve ardından grup “Global Spirit Tour” adını verdiği turne ile birçok şehirde konser verecek. İlk etapta mayıs ayında Stockholm’de başlayacak turne, Lizbon’dan Berlin’e, Moskova’dan, Kiev’e, Berlin’den Cluj’e kadar bir çok şehre uğrayacak. Turnede şimdilik Türkiye planı yok.

Gelirlerle Afrika'ya yardım





Albümden elde edilecek gelirle Kenya, Etiyopya ve Ruanda’da susuzluk çeken insanlara yardım edilmesinin planlandığı da belirtildi.

Grup, 1981-2013 yıllarındaki tüm video çalışmalarını içeren Video Singles Collection isimli üç DVD’lik bir derlemeyi de Sony Music Entertainment etiketiyle 11 Kasım’da yayımlayacak. Derlemede 55 müzik videosunun yanı sıra 4 alternatif video ve grubun iki saatlik röportajı yer alıyor.