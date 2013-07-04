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Kültür-Sanat

Depeche Mode konseri iptal!

Yapılan açıklamada, 'yeni bir tarih bulmak için çok çalışmamıza rağmen kontrolümüzün dışındaki sebepler yüzünden bu mümkün olamadı' denildi

04 Temmuz 2013 17:32

17 Mayıs akşamı Maçka Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşmesi planlanan Depeche Mode konseri Bulgaristan sınır kapısındaki çalışma nedeniyle prodüksiyon tırlarının Türkiye 'ye geçişine izin verilmemiş, konseri ileri bir tarihe ertelenmişti. Ne var ki merakla beklenen etkinlikle ilgili kötü haber bugün geldi. Konseri organize eden Purple Concerts'ın yaptığı açıklamada, Depeche Mode konserinin iptal edildiği duyuruldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Depeche Mode ve Purple Concerts olarak beraberce ertelenen konsere (17 Mayıs 2013) yeni bir tarih bulmak için çok çalışmamıza rağmen kontrolümüzün dışındaki sebepler yüzünden bu mümkün olamadı.Konser için satın aldığınız biletleri Biletix’e iade edilebilirsiniz. Depeche Mode ve Purple Concerts grubun tüm hayranlarından ve bilet sahiplerinden bu durum için en içten özürlerini sunar.”

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