Depeche Mode İstanbul'a geliyor!

Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu Depeche Mode, Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da konser verecek.

Avrupa'nın 25 ülkesinde 34 konserle 1,5 milyondan fazla kişiye ulaşmayı hedefleyen grup, 17 Mayıs'ta Küçükçiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak.

Grup, 7 Mayıs 2013'te başlayacak Avrupa turnesi kapsamında, Berlin Olimpiyat Stadı, Paris Stade de France, Moskova Locomotive Stadyumu ve Roma Olimpiyat Stadı gibi tarihi stadyumlarda sahne alacak.

Bu konser serisi, Depeche Mode'un 2009-2010 sezonundaki en büyük dünya turnelerinden biri olan, 142 konserle 2,5 milyondan fazla bilet satışı yapılan ''Tour of the Universe''den sonra gerçekleşecek ilk canlı gösterisi olacak.

Yılın büyük bölümünü hayranlarının merakla beklediği ilkbaharda piyasaya sunulacak 13. albüm üzerinde çalışarak geçiren grup, 30 yılda 100 milyondan fazla albüm satışı gerçekleştirdi.