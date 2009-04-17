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Kültür-Sanat

'Depeche Mode' geliyor

Depeche Mode önümüzdeki günlerde yayınlanması beklenen 12. stüdyo albümü kapsamında İstanbul'a geliyor

17 Nisan 2009 03:00

10 binlerce kişilik devasa konserleri, 75 milyonu aşkın albüm satışı ve dünya çapında milyonlara ulaşan hayran kitlesiyle Depeche Mode önümüzdeki günlerde yayınlanması beklenen 12. stüdyo albümlerinden sonra Purple Concerts organizasyonuyla bir kez daha ülkemizi ziyaret ediyor.

Radikal’den alınan bilgiye göre ülkemizdeki binlerce hayranın sabırsızlıkla beklediği konserin biletleri hızla tükeniyor, VIP biletleri ise şimdiden bitti.

22 ülke ve 28 şehri kapsayan ‘Tour of the Universe 2009’ turnesinin 14 Mayıs 2009’da Santralistanbul’da gerçekleşecek İstanbul ayağının resmi İnternet sponsorluğunu İTÜ Sözlük üstlendi. Sponsorluk çalışmaları kapsamında www.touroftheuniverse.net adresinden yayın yapan etkinliğin resmi Internet sitesi İTÜ Sözlük tarafından yapılandırıldı. Bunun yanısıra İTÜ Sözlük, internet ortamında etkinliğin tanıtılmasına yönelik büyük bir reklam kampanyasının planlanması ve yönetilmesi gibi operasyonları da gerçekleştiriyor. 1 Nisan – 14 Mayıs tarihleri arasında sürecek ilgili reklam kampanyası çerçevesinde etkinlik, İTÜ Sözlük başta olmak üzere pek çok haber ve popüler sosyal medya sitelerini de kapsayan mecralar aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaştırılacak.

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