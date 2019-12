Depeche Mode 3. kez İstanbul'da

İlk küresel hitlerinden 25 sene sonra, Türkiye dahil 20 ülkede listelere 1 numaradan girmeyi başardılar. Depeche Mode yeni albümleri Evrenin Sesleri - Sounds Of Universe’ün tanıtımı için aralık ayına kadar sürecek bir dünya turnesinde. 14 Mayıs Perşembe akşamı da, üçüncü kez İstanbul’dalar.





Binboamania kapsamında, Santral İstanbul’da çıkacaklar. Buradan Bükreş’e geçecekler. Grubun yaş ortalaması 47, buna rağmen inanılmaz bir tempoyla çalışıyorlar. İçlerinde bir tek solist Dave Gahan 46’ydı, o da bugün 47’sine bastı. Sözcüleri, aynı zamanda klavyecileri olan Andrew Fletcher. Bütün dünyada basınla o görüşüyor, kampanyayı yürütüyor. Andy’yi konser öncesinde Hürriyet yakalayıp kısa bir röportaj gerçekleştirdi.





Depeche Mode ayarında gruplar müzik kariyerlerinde ancak bir kez İstanbul’a gelir. Sizi üçüncü kez getiren nedir?

- Dünya turnesindeyiz. İstanbul bunun ilk ayağında. Bence daha da sık gelmeliydik. Dünya deyince, dünyaya bakınca İstanbul bizim haritamızda. Ama en çok Martin’in haritasında. Bir Türk kız arkadaşı olmuş, daha sık gelmişti İstanbul’a.



Türkiye’deki kalabalık ve iyi organize olmuş Depeche Mode fan kulüplerinin gelişinizde etkisi var mı?

- Evet Türkiye’ye önceki gelişlerimizde karşılaştığımız ilgi bize enerji veriyor. İlk başladığımızda pop müzik yapıyorduk. Sonra elektronik müzik için bir savaş verdik. Dünyanın her yerindeki fanlarımız bize ölümüne bağlı fanlar olduğu için bu destek stüdyoya girdiğimizde istediğimiz müziği yapabilme özgürlüğü sağlıyor.



Peki hiç Türk müzik grubu biliyor musunuz?

- Birkaç tane biliyorum, İstanbul’a gelişlerimizde dinlemiştik. Ama bana isim sorma şu anda hatırlamam imkansız.



Türkiye dahil 20 ülkeye 1 numaradan girdiniz. Satışlar yüzünüzü güldürüyor olmalı...

- İnternetten indirmeler çok büyük bir sorun. Gençler müziği para ödemeden dinlemek istiyor. Artık bunu bir hak olarak kabul ediyorlar. Mesela sınırlı sayıda özel bir baskı yaptık. Bu tip deluxe box set’ler çıkartmak bir çözüm olabiliyor. İçerik olarak zenginleştirilmiş materyallerle fanları satın almaya teşvik ediyoruz. Bizimki çok güzel oldu, mutlaka alın. Çünkü remikslerimiz, özellikle de ABD’de çıkan remikslerimiz pek içimize sinmezdi. Dinlediğinizde siz de aynı şeyi düşüneceksiniz, bu kez remiksler çok başarılı.



Sözler yine Martin Gore ağırlıklı...

- Şarkı sözleri kaliteli. Dave de güzel şeyler yaptı. 2007’de yazmaya başladık. Hatta 24 şarkıyla girdik stüdyoya.



Nasıl seçtiniz içlerinden?

- Son bir buçuk yıldır kafamda bu şarkılar dönüyor. Her şeyi 10 bin kere dinledim. Karar vermek çok güçtü. Çıkış şarkısı Wrong oldu. Ama Peace diye bir şarkımız var mesela. Bence Martin’in yaptığı en iyi şarkılardan biri. Wrong’dan sonra albümü tanıtacak ikinci şarkı olmalı ama sanırım onun yerine Perfect olacak.



Martin’in yeni bağımlılığı ebay



Hatırlayamadım. Dünya barışıyla mı ilgili?

-(Gülüyor) Dünyayla bir ilgisi yok tamamen içsel barışımız.





İç barış demişken, grubun bir bağımlılık meselesi vardı, halloldu mu?

- Evet bu tür sıkıntılar yaşadık. Ama bunları aşalı çok uzun zaman oluyor. Grubun her bir üyesi 10 yıldır temiz. Martin üç seneden beri içki içmiyor. İçkiyi bıraktı ama yeni bir bağımlılığı var. Ebay! Sürekli bir şeyler satın alıyor, hayatı ebay’de geçiyor. Albüme şöyle bir katkısı oldu; oradan topladığı eski müzik aletlerinden stüdyo kayıtlarında yararlandık.



Oldies partilerinde çalınmak nasıl bir duygu? Kendinizi klasik mi, yaşlı mı hissediyorsunuz?

- Bizi baba-oğul birlikte dinleyen insanlar var. İki ayrı kuşak. Ama biz ikisine birden yakın hissediyoruz. Biri ya da diğeri değil.



320 bin satış... Hâlâ bir numara olmanın sırrı ne?

- Biz çok iyi anlaşan, çok kavga etmeyen, mutlu bir aile gibiyiz.

Albümü çok eğlenerek yaptık. Tek sırrımız bu. Bak şu anda gerçekten kapatmam lazım. Konsere gel. İstanbul’da görüşmek üzere.



Şarkıları radyoda çalınan sıradan mutlu bir adamım



Ben sıradan bir insanım. Futbol severim, kitap okurum, bir kafeye (pub) gidip bir şeyler içerim. Bizler rock star’ız, ünlü değiliz. Ünlü olmadığımdan rahatlıkla alışverişe gidebiliyorum. Depeche Mode olup normal hayatlar sürebiliyoruz. Küçüklüğümden beri tek bir hayalim vardı, şarkılarımın radyolarda çalınması. Şimdi, şarkıları radyoda çalınan sıradan, mutlu bir adamım.



Neler istediler?



Şehir turlarında 3 kişilik lüks, karartılmış camları olan bir araç ve bir masöz. Bali’li profesyonel bir masöz gruba konser öncesi rahatlatıcı masaj yapacak.



Sabah kahvaltısında, İngiliz veya İrlanda stiliyle hazırlanmış taze domuz salamı, İngiliz usulü sosis, fırınlanmış fasulye ve İngiliz çayları.



İçinde muz, elma, mango ve portakal olan geniş bir meyve sepeti ile organik havuç, zencefil, pancar olan geniş bir sebze sepeti. Ayrıca B vitamini, bir şişe C vitamini ve ağrı kesici.



Yemek yerken mutlaka Çin porseleni ve ipek peçeteler istiyorlar. İsteklerinin İngiliz ürünlerinin satış yerlerinden tedarik edilmesini talep ediyorlar.



Soyunma odalarında boğaz pastili, naneli pastil, şeker içermeyen sakız ile votka, şarap ve bira başta olmak üzere birçok içki bulunacak.