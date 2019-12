-''Departures-Kavuşma'' New York'ta NEW YORK (A.A) - 16.11.2011 - New York'ta Brownfish Film Festivalinde ''en iyi drama'' dalında ödüle layık görülen yönetmen Ali Yaşin Akarçeşme'nin filmi ''Departures-Kavuşma'', bu hafta sonunda New York ITN Film Festivalinde de gösterilecek. Ali Yaşin Akarçeşme'nin New York Brownfish Film Festivalinde kısa film dalında ''en iyi drama'' ödülünü kazanan ''Departures-Kavuşma'' adlı filmi, eşinden 10 sene ayrı yaşayan ve ABD'de yaşayan eşini görmek için İstanbul'dan New York'a gelen bir kadının başından geçenleri anlatıyor. Akarçeşme'nin ödüllü filminin bu hafta sonunda ITN Film Festivalinde de gösterileceği ve yine kısa film dalında yarışacağı bildirildi.