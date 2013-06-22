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Depardieu'ya alkol cezası

Ünlü sinema oyuncusu Gerard Depardieu, alkollü araç kullanmaktan 4 bin Euro para cezasına çarptırılırken, ehliyetine 6 ay el konuldu

22 Haziran 2013 10:48

Oyuncu Gerard Depardieu, alkollü araç kullanmaktan para cezasına çarptırıldı.
 
Kasım ayında motosikleti ile bir otomobile çarpan Depardieu'nun, yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlenmişti.

Depardieu'nün geçen yıl daha az vergi ödemek için ikametgahını Belçika'ya taşıması, bütçe açıklarıyla başı dertte olan Sosyalist hükümetin sert tepkisine yol açmıştı.

Depardieu'nün son olarak Rus vatandaşlığına geçmesi ve Rus lider Valadimir Putin'i her fırsatta övmesi yine Fransız kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

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