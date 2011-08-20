-Depardıeu'nun prostat rahatsızlığı varmış PARİS (A.A) - 19.08.2011 - Fransız sinemasının yıldızı 62 yaşındaki Gerard Depardieu'nün, Paris-Dublin seferini yapan uçağın kalkışı sırasında çok sıkışınca idrarını tuvalete gitmeden yolcuların gözü önünde koridora yapmasına, prostat rahatsızlığının neden olduğu bildirildi. Depardieu ile aynı uçakta yolculuk eden oyuncu arkadaşı Edouard Baer, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, Depardieu'nın, hostesin tuvalete gitmesine izin vermeyince idrarını su şişesine yapmaya çalıştığını, ancak idrarının çok küçük olan bu şişeden taştığını söyledi. Edouard Baer, arkadaşının yaşadığı olaydan ötürü küçük düştüğünü ve yolculardan özür dilediğini ifade ederek, Depardieu'nın prostatından rahatsız olmasının böyle bir olayın yaşamasına neden olduğunu kaydetti.