Deontay Wilder yenilgiyi kostümüne bağladı

WBC Ağır Sıklet Dünya Şampiyonu unvanı, Deontay Wilder'ı yenen Tyson Fury'nin olmuştu. ABD'li boksör Deontay Wilder, kariyerinde ilk kez bir maçtan maplup ayrılmıştı. Wilder, yenilginin nedenini açıkladı. Wilder, ufak bir strateji hatası yapmış.



İngiliz boksör Tyson Fury ile ABD'li boksör Deontay Wilder, 2018 yılında karşılaşmış ve maç berabere bitmişti. İki boksör, geçtiğimiz günlerde Las Vegas'ta rövanş maçına çıktı.

İlk mağlubiyetini tadan Deontay Wilder oldu. Wilder, maçtan iki gün neden yenildiğine açıklık getirdi.

USAToday'deki habere göre Wilder, yenilginin ardından şunları söyledi, "Hata yaptım. Kostümüm yaklaşık 20 kilogram ağırlığındaydı ve ringe giden yol çok uzundu. O kostümle o yolu yürüdüm. Ringe geldiğimde bacaklarımda güç kalmamıştı. 3. raundtan itibaren neredeyse ayakta duramıyordum."

Antrenörü havlu attı

Wilder, Fury tarafından 3. kez yere düşürüldükten sonra, Wilder'ın antrenörü Mark Breland, sahaya havlu atarak sporcusunun nakavt olduğunu kabul etmişti.

7 raundta nakavt olan Wilder, kariyerinde ilk kez yenilmenin verdiği sinirle Breland'a sert çıkmış ve "Bunu neden yaptın?" diye bağırmıştı.

Antrenör Breland ise maçın hakem Kenny Bayless'i eleştirmiş ve Fury'nin Wilder'ın başının arkasına yumruk atarak ihlal yaptığını iddia etmişti.