Deontay Wilder-Tyson Fury maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Boksseverlerin merakla beklediği Deontay Wilder ve Tyson Fury arasında oynanacak mücadele bu sabah gerçekleşecek.

Tyson Fury ve Deontay Wilder, 2018 yılında da karşı karşıya gelmiş ancak maç berabere bitmişti. Rövanş karşılaşması ABD'nin Las Vegas kentinde oynanacak.

ABD'li eldiven Deontay Wilder, bugüne dek 42 kez ringe çıktı ve bunlardan 41'ini nakavtla kazandı, sadece bir kez berabere kaldı. Bu karşılaşma da, Tyson Fury ile karşı karşıya geldiği mücadeleydi.

İrlanda kökenli Tyson Fury ise bugüne kadar 29 defa ringe çıktı, bunlardan 20'sini nakavtla, 8'ini sayıyla kazanırken, Deontay Wilder ile berabere kaldı.

Wilder-Fury maçı hangi kanalda?

Las Vegas’taki MGM Grand Garden Arena’da gerçekleşecek rövanş karşılaşması, 23 Şubat Pazar sabahı saat 08.00’de DMAX ekranlarında olacak.

DMAX'ten yayınlanan maçı Bilgehan Demir anlatacak.

DMAX’te canlı yayınlanacak rövanş karşılaşmasını Fury kazanırsa, 2015’ten beri Wilder’ın elinde tuttuğu WBC Dünya Ağır Sıklet Şampiyonu unvanını almış olacak.