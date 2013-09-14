Deodoranlarda yüzde 36, diş macunlarında yüzde 30 kimyasal var

Kadınlar günlük hayatlarında en çok bu ürünlere başvuruyor. Ruj, rimel, pudra, fondöten, oje gibi bir çok kozmetik ürünlerini sadece mağazalarda değil pazarlarda hatta temizlik ürünleri satan dükkanlarda bulmak mümkün.

Peki hayatımızda neredeyse vazgeçilmez bir yere sahip olan bu ürünler ne kadar sağlıklı.

CNNTürk'te yer alan habere göre, Fransa'daki bağımsız bir enstitünün yaptığı araştırmaya göre, kozmetik ürünlerin yaklaşık yüzde 40'ında en az bir endokrin bozucu var. Yani kadının hormon dengesi ve beraberindeki birçok mekanizma bu madde yüzünden zarar görüyor.

Endokrin bozucu kimyasal madde, yüzde 74 oranı ile en çok ojelerde bulunuyor. Ojedeki tehlikeyi, yüzde 71 ile fondöten, yüzde 51 ile de göz makyajında kullanılan ürünler takip ediyor. Yüzdeki makyajı temizlemek için kullanılan ürünlerin, yüzde 43'ünde de hormon bozan kimyasal ürünler var. Kadınların günde bir kaç defa kullandığı rujların yüzde 40 'nda da endokrin bozucu madde içeriyor.

Deodorantlar da pek masum sayılmaz. Araştırmaya göre, deodoranlarda yüzde 36, diş macunlarında yüzde 30 ve şampuanların da yüzde 24'ünde bu kimyasallar var.

Bu kimyasallar iç salgı bezlerini oluşturan sistemi etkileyerek hormon dengesini bozuyor. Az miktardaki dozu bile, özellikle meme ve prostat kanserlerinin artmasına ve kısırlığa yol açabiliyor.

Hamile kadınların bu kimyasala maruz kalması ise, anne karnındaki bebeğin hem psikolojik hem fizyolojik gelişimini etkileyebiliyor.