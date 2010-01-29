Denzi otobüsü yük gemisiyle çarpıştı: 2 yaralı

T24 -

Paksüt: Açıklama daha sonra yapılacak

İstanbul Yenikapı'dan, Bursa Bandırma yönüne doğru hareket eden ve içinde 358 yolcusu bulunan deniz otobüsü, Küçükçekmece açıklarında yük gemisiyle çarpıştı. Nevzat Man isimli yolcunun verdiği bilgiye göre akşam saat 17.30 sularında gerçekleşen kaza sonrası deniz otobüsü saat 18.30 sularında Yenikapı'daki iskeleye yanaştı.2 yolcunun yaralandığı kaza sonrası tüm yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini bildiren İDO yetkilileri, kazadan bir süre sonra yaralananların 36 yaşındaki Esra Uçar ve 79 yaşındaki Ayşe İncesu olduğu, yolcuların ayaklarının kırıldığını açıkladılar.Yaralı yolcuların Fatih'te bulunan Medical Park Hastanesi'ne nakledildiği, kazanın nedeniyle ilgili açıklamanın yarın (30 Ocak 2010) İDO yetkilileri tarafından yapılacağı belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaza haberinin duyulmasından kısa bir süre sonra NTV'ye bağlanan İDO Genel Müdürü Ahmet Paksoy, kaza sonrası kaptanın "acil" uyarısının hareket merkezine ulaştığını, deniz otobüsünün kendi imkanlarıyla Yenikapı iskelesine geri döndüğü, yolcuların tahliye edildiğini söylemişti.Yaralı olan 2 yolcunun ambulanslarla Fatih'teki Medical Park Hastanesi'ne kaldırıldığını aktaran Paksüt, yaralı yolcuların hayati tehlikesinin bulunmadığını vurgulamıştı.Konuyla ilgili oluşturulan kriz masasında toplantı halinde olunduğunu ifade eden Paksüt, kazayla ilgili detaylı açıklamayı daha sonra yapacaklarını belirtmişti.