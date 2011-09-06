-Denktaş'ın sağlık durumu kontrol altında LEFKOŞA (A.A) - 06.09.2011 - KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sağlık durumunun, dün akşam yapılan ameliyattan sonra kontrol altında olduğu, ameliyatın sonucunun yarın belli olacağı belirtildi. Rauf Denktaş'ın oğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın verdiği bilgiye göre, Denktaş dün akşam yapılan ameliyattan sonra uyuyor. Denktaş, dün akşam beyin ve kafatası arasında sıvı birikmesi nedeniyle ameliyata alınmıştı. Doktorları, ameliyatın başarılı geçtiğini ve fazla sıvının alındığını söylemişti. 24 Mayıs'ta beyin kanaması geçiren ve sol tarafı felç olan Denktaş, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından rehabilitasyon süreci için 8 Temmuz'da Ankara'ya, Genelkurmay Başkanlığı Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülmüştü. Rauf Denktaş, tedavisine Ankara'da Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) devam edilirken, beyinle kafatası arasındaki kan birikiminin boşaltılması için 25 Ağustos'ta ameliyat edilmiş, 30 Ağustos'ta da KKTC'ye getirilerek, YDÜ Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.