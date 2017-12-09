Denktaş ile Gezici arasında 'rüşvet' ve 'sarhoş Serdar’a üzüldüm’ polemiği

Kıbrıs Başbakan Yardımcısı ve Demokrat Parti Başkanı Serdar Denktaş, partisini birinci gösterecek özel anket karşılığında Gezici araştırma şirketi sahibi Murat Gezici'nin kendisinden özel anket karşılığında 500 bin lira istediğini iddia etti. Gezici ise "Sarhoş Serdar’a üzüldüm" açıklamasında bulunarak "Denktaş’tan asla para istemedim. Bunu kanıtlaması gerekir, bunu kanıtlamazsa müfteridir” diyerek iddiayı reddetti.

Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre, ülkenin ülkenin bir gündem maddesi haline gelen polemik Murat Gezici ile Serdar Denktaş arasındaki karşılıklı suçlamalar, Gezici şirketinin hafta başında 07 Ocak’ta Ada’da yapılacak genel seçimlerle ilgili anket yayınlamasıyla başladı. Ankette, Serdar Denktaş’ın lideri olduğu Demokrat Parti’nin seçimlerdeki yüzde 5 barajını geçemeyeceği ve parlamentoya milletvekili sokamayacağı belirtildi.

Denktaş'tan ilk yanıt: 500 bin ver, birinci ol

Gezici’nin anketine sinirlenen Serdar Denktaş, parti kurmaylarını da yanına alarak Murat Gezici’ye görüntülü cevap verdi. Gezici’ye cevap başlığındaki videoda Serdar Denktaş Murat Gezici’nin KKTC’de 2015’teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kendisiyle buluştuğunu ve partisini anketlerde birinci göstermek için 500 bin lira istediğini ileri sürdü. Denktaş, Gezici’nin parayı taksit taksit istediğini de sözlerine ekledi ve “Partimizin kurulduğu 1992’den bu yana her anketçi, para istiyor. Anketler izi hep baraj altı gösterdi ancak biz hep yakın ara barajı geçtik” diye konuştu.

Murat Gezici: İçkili Serdar iftira atıyor

Murat Gezici’den yanıt gecikmedi. Murat Gezici yazılı bir açıklama yaparak, Denktaş’tan DP’yi birinci çıkaracak anketler karşılığında 500 bin lira istediğini yalanladı ve “Denktaş’tan asla para istemedim. Bunu kanıtlaması gerekir, bunu kanıtlamazsa müfteridir” dedi.

Murat Gezici ayrıca, “Sayın. Denktaş ile bundan iki yıl önce bir otelin restorant kısmında buluştuk. Kendisi ile tanıştığımızda, konuşamayacak kadar içkili olduğunu gördüm, çok da üzüldüm. Sayın Denktaş, partisinin başarısızlığını kapatmak amacıyla, kendisinden para istediğimi söylüyor. Gerekli hukuki girişimleri yapacağım” diye konuştu.

Dentaş'tan ikinci cevap: Parayı duyunca hemen ayılırdım

Demokrat Parti lideri Serdar’dan da hızlı bir yanıt geldi. Denktaş hazırladığı ikinci videolu cevapta, “İçki içerim ama zor sarhoş olurum. Sarhoş olsaydım da istediği parayı duyunca hemen ayılırdım” dedi. Denktaş şöyle konuştu:

"Birkaç gündür gittiğim her yerde bu 'Gezinti' hikayesini sorarlar. Söyledik de işte bizden para istedi vs. diye... Adamcağız nihayet bugün bir açıklama yapmış; demiş ki, 'Yıllar önce Serdar Denktaş'ı bir otelde gördüm, sarhoştu da üzüldüm...' Neyse, nihayet o tek görüşme günümüzü onayladı. Doğrudur, o gün istediydi benden o parayı... Aslında vermek istediği mesaj çok belli ki; muhafazakar kesime 'İşte bu Serdar içki içer, bu Serdar sarhoştur' deyip, gözden düşürmeye çalışır aklı sıra. Ben içkiciğimi içerim, doğrudur. Bayramdan bayrama namazımı da kılarım. Dinim benim dinimdir, kendime göre ben o dini uygularım. Gerçekten beş vakit dinini uygulayan insana da saygı duyarım. Onların da kendi inançlarıdır, saygıdan başka bir şeyi de gerektirmez. Ha, sarhoş olma kısmına gelince... Kolay kolay sarhoş olmam ama istediği parayı duyunca sarhoş olsaydım da zaten ayılırdım. Mübarek adam, hiç olmazsa ne söyleyeceğini bil, nasıl açıklama yapacağını bil. Bu 'gezintiyi' de bırak, haydi güle güle".

Resmi haber ajansı da şikayetci oldu

Gezici araştırma şirketine bir suçlama da devletin resmi haber ajansı Türk Ajansı Kıbrıs'tan (TAK) geldi. Kurumun Müdürü Neriman Saygılı, Murat Gezici'nin ajans personelini arayarak, açıklamasına yer vermemesi nedeniyle personeli FETÖ'cü olmakla suçladığını ve seçimlerden sonra kurumdan temizlenecekleri iddiasında bulunduğunu söyledi. Saygılı, tehditleri nedeniyle Murat Gezici hakkında KKTC emniyetine suç duyurusunda bulunduklarını da sözlerine ekledi.