-Denktaş için İstanbul Başkonsolosluğunda taziye defteri açıldı İSTANBUL (A.A) - 16.01.2012 - KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş için, KKTC İstanbul Başkonsolosluğunda taziye defteri açıldı. KKTC İstanbul Başkonsolosu Servet Dorak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taziye defterinin bu sabah açıldığını, cuma gününe kadar açık kalacağını kaydederek, ''Bugün çok erken saatlerde başta gazilerimiz olmak üzere, bir çok kurum ve devlet erkanı geldi. İlgi çok büyük. Tüm sevenlerine çok teşekkür ediyorum'' dedi. Denktaş'ın büyük bir lider olduğunu belirten Dorak, ''Ancak biliyorum ki, kendisi bedenen aramızda olmasa da, ruhen her zaman aramızda olacak. Söylediği her söz, attığı her adım Türk ulusuna bir örnek olacaktır. Sadece KKTC'nin değil, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün Türklerin ve bütün dünya Türklerin de başı sağ olsun diyorum. Duygularımız kelimelerle anlatılacak gibi değil'' diye konuştu. Taziye defterine duygularını yazan Kıbrıs Gazisi emekli Yarbay Atilla Çilingir de büyük bir hüzün yaşadığını, 38 yıl önce o topraklarda savaşan ilk bölük komutanlarından bir tanesi olduğunu kaydetti. Denktaş'ın bu son yolculuğunda yanında olmayı çok arzu ettiğini, ancak uçak bileti bulamadığını dile getiren Çilingir, ''Fakat bizi temsil eden milyonlarca yürek orada. Kıbrıs milli davamızda yaptığı önderliği bundan sonrada bize yol göstermeye devam edecek. Bence Denktaş, sadece yavru vatanın değil, Türklük dünyasına yol gösteren son bozkurtlardan da bir tanesiydi. Mekanı cennet olsun'' şeklinde konuştu.