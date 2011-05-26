-DENKTAŞ İÇİN GATA'DAN BİR EKİP KKTC'YE GELİYOR LEFKOŞA (A.A) - 26.05.2011 - Yakındoğu Üniversitesi Hastanesinde, yoğun bakım servisinde tedavi altında olan KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş için Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden (GATA) bir doktor heyeti bu akşam KKTC'ye geliyor. Denktaş'ın sağlık durumunu yakından incelemek üzere KKTC'ye gelecek GATA heyetinin saat 21.00'de Lefkoşa'da olması bekleniyor. Bu arada, Yakındoğu Üniversitesi hastanesinin kadrolu doktorlarından olan ve Hacettepe Hastanesi'nde de görev yapan kardiyolog Prof Dr Ali Oto'nun da akşam saatlerinde KKTC'de olması bekleniyor. Doktorlar, yeterince oksijen alması için nefes borusuna konulan tüple solunum desteği verilen Denktaş'a, yoğun antibiyotik tedavisinin de başlatıldığını açıklamışlardı.