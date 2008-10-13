Denktaş: Atatürk ilkeleri nerenize batıyor?

İstanbul Alibeyköy’deki Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Genel Merkezi, KKTC 1. Cumhurbaşkanı Denktaş, üç bakan, çok sayıda politikacı ve vatandaşın katıldığı törenle hizmete girdi...



İstanbul Alibeyköy’de yaptırılan Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Genel Merkezi dün törenle açıldı. KKTC’nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, devlet bakanları Nimet Çubukçu ve Mustafa Said Yazıcıoğlu, eski başbakalanlardan Yıldırım Akbulut ve çok sayıda vatandaşın da açılışına katıldığı merkezde, Cemevleri için inanç önderleri de yetiştirilecek.



İki bloktan oluşan Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Genel Merkezi’nin bir bloku Akademi olarak ikinci bloku ise kültür merkezi olarak hizmet verecek. Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun, konuk bakanlar ve Yıldırım Akbulut’un da bir konuşma yaptığı açılış törenine, Rauf Denktaş’ın konuşması damgasını vurdu. Açılışa katılan konukların konuşmaları özetle şöyle:



Çubukçu: Barışın yolu sevgi



Kompleksin yapımında emeği geçenleri kutlayan Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, “İnsanlığın ön yargılardan, terörden ve savaşlardan arındırılmış bir dünyada yaşamasının ve toplumsal barışın yolu hiç kuşkusuz sevgi ve hoşgörüden geçmektedir” dedi.



Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ise, “Bu merkez, doğru yolu bulanların yaptığı bir eser. Yolumuz bir, akıbetimiz bir olsun” diye konuştu.



Merkezin temelini 6 yıl önce atan eski Başbakan Yıldırım Akbulut şöyle konuştu: “Dünyada hoşgörüden biraz noksanız. Birbirimizi anlamak istemiyoruz. Halbuki en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey birbirimizi dinleyebilmek ve anlayabilmektir.”



Altun: Alevi-Sünni ayrımı yok



Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun ise, “Yunus Emre’lere, Mevlana’lara çok ihtiyacımız var. Yeniden doğmalıyız, yeniden kucaklaşmalıyız. Yarına bırakcağımız en büyük eserler, hizmetlerdir. Birbirimizi geliştirelim, Yok alevi, sünni mezhep ayrımı... Biz tüm insanlığı seven, insanlığa ışık gibi pusulamızı koymuşuz, özümüze dönmeliyiz” dedi.



Denktaş’tan AB’ye taş



“Atatürk ilkeleri nerenize batıyor”



KKTC eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Genel Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşma törene katılan 3 bakanda soğuk duş etkisi yarattı. Türkiye’nin küçültülmek, askerin elinin kolunun bağlanmak istendiğini belirten Denktaş şunları söyledi: “Dıştan gelen tahripler var. Avrupa Birliği üyeliği adı altında bizden istenen ilk iş, Atatürk ilkelerinden vazgeçmektir. Atatürk ilkeleri AB normlarına uymazmış. Neresi uymaz? Neresi, hangisi sizin nerenize batıyor ki Türk milletinden, Atatürk ilkelerinden vazgeçmesini istiyorsunuz. İstiklal savaşını, Alevi, Kürt, Türk diye vermedik. Bu toprakların insanı olarak Allah’a inararak verdik. Şimdi bu ayrım ne? Kim çıkardı bu milletin başına PKK belasını? Bunları düşünmek ve kardeşlerimizi, Kürt, Türk diye ayırmamak lazım.”



Akademik eğitim nasıl olacak?



Akademide 1.5 yıl eğitim alan lise mezunları ile 1 yıl eğitim alan üniversite mezunlarına Yüksek Ehl-i Beyt Sertifikası verilecek. Mezun olan inanç önderleri cem evlerinde görev yapacak.

