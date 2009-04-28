Denktaş: 10 bin euroya oy satın aldım

KKTC’de geçen hafta yapılan seçimlerin ardından para ile oy satın aldığını söyleyerek büyük tartışma yaratan Demokrat Parti’nin Genel Başkanı Serdar Denktaş, itiraflarına devam etti



Eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın da oğlu olan DP lideri Serdar Denktaş, seçimden zaferle ayrılan Ulusal Birlik Partisi’nin başarısını da satın alınan oylara bağlayarak, “Kimse oy satılmaz demesin, ispat ederim. Bu seçimde oy satın almak için 10 bin euro harcadım” dedi.



Vatan gazetesinin haberine göre; Denktaş, oy verme işleminin son saatlerinde artan yoğunluğa da dikkat çekerek, “Saat 16.00’da katılım oranı yüzde 60’tı. Ancak 18.00 olduğunda katılım birden yüzde 81’e çıktı. Bu aradaki farkın büyük kesimi oylarını para aldıktan sonra kullananlardır” iddiasında bulundu.



Denktaş geçen hafta yaptığı açıklamada da “Önce 350 TL’den başlayan oy satış fiyatlarını 250’ye, sonra 100’e, en son da 75’e kadar düşürdüm. Bunlar kelle başı fiyatlar ve seçim zamanı yaklaştıkça piyasa fiyatları da düşüyor. Eskiden en fazla bütün kampanya boyunca toplam 250 kişiyi satın alırdın, ama şimdi bir kalemde o kadar satın alabiliyorsun. Bu işin aracıları var. Geliyorlar ve işte kimlik numaralarımız, isimlerimiz, değerlendirin diyorlar” demişti.



Seçimlerde, 130 bin 953 seçmen oy kullandı. UMP 26, CTP 15, DP ise 5 milletvekili çıkardı. KKTC Yüksek Seçim Kurulu da dün Başsavcılık’tan, iddiaların araştırılmasını istedi. KKTC yasalarına göre, oy satın almak ya da satın almaya teşebbüs etmek, 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılıyor.

