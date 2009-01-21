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Yaşam

Denklik için STS başvuruları başladı!

Yükseköğretim kurumunda okuyan diplomaları denklik belgesi alacakların katılacağı Seviye Tespit Sınavı’na başvurular başlıyor.

21 Ocak 2009 02:00

YÖK ve ÖSYM tarafından yapılan yurtdışında yükseköğretim kurumunda okuyan diplomaları denklik belgesi alacakların katılacağı Seviye Tespit Sınavı’na başvurular, 1. aşama için 26 Ocak-6 Şubat 2009 tarihleri arasında olacak.

STS’ye, yurt dışında lisans düzeyinde eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak üzere Yükseköğretim Kuruluna başvuran ve STS’ye girmesine karar verilen adaylar başvuracak.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre; 2009-STS’de YÖK tarafından sınav yapılacak alanlar; Beden Eğitimi ve Spor, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, Mühendislik, Mimarlık ve diğer bölümler olarak belirlendi. 2009-STS’de ÖSYM tarafından sınav yapılacak alanlar ise Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Tıp olacak.

YÖK tarafından sınav yapılacak alanlarda STS’ye başvurular, 1. Aşama sınavı için 26 Ocak-6 Şubat 2009 tarihleri arasında, 2. Aşama sınavı için 23 Şubat - 4 Mart 2009 tarihleri arasında. ÖSYM tarafından sınav yapılacak alanlarda ise STS’ye başvurular, 1. Aşama sınavı için 26 Ocak-6 Şubat 2009 tarihleri arasında, 2. Aşama sınavı için 30 Mart - 10 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılacak.

Kılavuzlar ÖSYM ve YÖK’den alınacak

STS’ye başvuracak adaylar; 2009-STS Kılavuzu ile Aday Bilgi Formuna ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr ile YÖK’ün http://www.yok.gov.tr internet adresinden başvuru tarihleri içerisinde ulaşabilecekler. ÖSYM tarafından yapılacak sınavların 1. Aşaması 15 Mart 2009 tarihinde, 2. Aşaması 17 Mayıs 2009 tarihinde Ankara’da yapılacak. YÖK tarafından yapılacak sınavların 1. ve 2. aşamasına ait tarihler ise STS Kılavuzunda açıklandı.

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