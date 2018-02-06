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Bilim / Teknoloji

Denklik başvurularında 'e-Devlet' dönemi

Yurt dışından alınan diplomaların denklik ve tanınması işlemleri, artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

06 Şubat 2018 02:09

Yurt dışından alınan diplomaların denklik ve tanınması işlemleri e-Devlet üzerinden de yapılabilecek.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl şubat ayında başlayan "Denklik Başvurusu Sorgulama" hizmetinin ardından, başvuruların e-Devlet üzerinden yapılmasını sağlayan çalışma da tamamlandı. Bu çalışma ile başvuru sahiplerinin işlemlerinin kolaylaştırılması, işlem sürelerinin kısaltılması ve başvuru maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor.

Sistemin tanıtımı için yarın düzenlenecek toplantıya YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da katılacak.

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