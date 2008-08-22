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Yaşam

Denklik alacaklar için STS sınavı

ÖSYM, “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği” uyarınca yapılan STS’nin, YÖK ile ÖSYM tarafından organize edileceğini açıklad

22 Ağustos 2008 03:00

Yurtdışında lisans düzeyinde eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak üzere YÖK'e başvuran ve Seviye Tespit Sınavı'na girmesine karar verilen adayların 1. Aşama sınavı 20 Eylül, 2. Aşama sınavı ise 23 Kasım'da yapılacak.


ÖSYM'den Seviye Tespit Sınavı'na (STS) ilişkin yapılan açıklamada, “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği” uyarınca yapılacak olan STS'nin, YÖK ile ÖSYM tarafından yapılacağı bildirildi. Açıklamaya göre, STS'ye, yurtdışında lisans düzeyinde eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak üzere Yükseköğretim Kuruluna başvuran ve STS'ye girmesine karar verilen adaylar başvurabilecek.
STS'ye başvurular; 1. Aşama sınavı için (Eczacılık 1. ve 2. Aşama sınavları dahil) 25-29 Ağustos 2008 tarihleri arasında, 2. Aşama sınavı için 27-31 Ekim 2008 tarihleri arasında yapılacak. STS'ye girecek adaylar 2008-STS Kılavuzu ile Sınav Başvuru Formuna ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden başvuru tarihleri içerisinde alacaklar.


ÖSYM tarafından yapılacak sınavların 1. Aşaması 20 Eylül 2008 tarihinde, 2. Aşaması 23 Kasım 2008 tarihinde Ankara'da yapılacak. YÖK tarafından yapılacak sınavların 1. ve 2. Aşamasına ait tarihler ise STS kılavuzunda belirtilecek. 1. Aşama sınavına girecek adaylar ile 1. ve 2. Aşama sınavları aynı tarihte uygulanacak alanlarda sınava girecek adaylar tarafından en geç 5 Eylül 2008 tarihine kadar, 2. Aşama sınavına girecek adayların ise en geç 7 Kasım 2008 tarihine kadar YÖK Denklik Birimine başvurmaları gerekiyor.

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