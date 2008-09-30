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Yaşam

Denizsiz Denizli'ye balıkadam

Spor Kulübü Dalış Şubesi, sualtı dünyasına merak salan ve balıkadam olmak isteyen Denizli halkına dalgıçlık eğitimi verecek

30 Eylül 2008 03:00

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Gençlik ve Spor Kulübü Dalış Şubesi, sualtı dünyasına merak salan ve balıkadam olmak isteyen herkese dalgıçlık eğitimi vermek amacıyla kapılarını açtı.

Denizli halkına dalgıçlığı sevdirmek adına başlatılan çalışmalarda açılan kurslara isteyen herkesin katılabileceği belirtildi. PAÜ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Rekreasyon Programı mezunlarından Musa Özcan, scuba diving (dalış) eğitiminin üç aşamadan oluştuğu belirterek şunları söyledi: ``Önce teorik dersler verilecek. Bu derslerde dalışın temel kurallarını, kullanacağınız ekipmanları, su altında karşılaşabileceğiniz rahatsızlıkları, ilk yardım uygulamalarını, derinlik ve zaman hesaplarını öğretilecek. Daha sonra sığ denizde veya havuzda pratik dersler başlayacak. Denizde yapacağımız 5- 6 dalış sonunda, kursa katılanlar da deniz tanrısı Poseidonïun esrarengiz bir parçası olacak.''
 
Deniz tutkunlarına çağrı

Özcan, kulüp olarak düzenledikleri dalgıçlık eğitimlerinde uzman eğitmenler eşliğinde 5 gün spor merkezi olimpik havuzunda teorik ve pratik eğitim, iki gün Fethiye, Kuşadası ve Bodrum'da deniz dalışları eğitimi verildiğini belirtti. Özcan sualtı sporu meraklılarına şu çağrışı yaptı: ``Ülkemizde balıkadam sayısı ne kadar artarsa ve diğer sualtı, su üstü sporları ne kadar yaygınlaşırsa, üç tarafımızı çevreleyen denizlerimizin, dolayısıyla sualtındaki eşsiz dünyanın o kadar çok korunacağı inancındayız. Kulübümüzün dalış eğitimleri Sualtı Sporları Denizi İl Temsilciliği görevini yürütmekte olan Yücel Şahin tarafından verilmektedir. Eğer siz de sualtı dünyasına yolculuk yapmak istiyorsanız, tek yapmanız gereken Pamukkale Üniversitesi Spor Merkezi'ne gelerek kulübümüze katılmak.''

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