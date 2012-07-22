Bir şehre daha metrobüs geliyor

İstanbul'dan sonra Denizli'ye de metrobüs geliyor. Metrobüslerin 6 ay içinde tamamlanacağı belirtildi.

Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler, Habertürk'e verdiği röportajda halihazırda personel taşımacılığı ve VİP taşımacılık işlerinin yanı sıra metrobüs işine de girdiklerini söyledi.

Denizli ve Afyon'un halk otobüsü toplu taşınmasının kendilerinde olduğunu söyleyen Kiler, "Ayrıca şu an Turex olarak ilk defa Denizli'de metrobüs işletmesini biz aldık. İstanbul'dan sonra ilk metrobüs Denizli'de olacak. 6 ay içinde tamamlanacak. İşletmesini de biz üstlendik" dedi.

Kiler, "İstanbul'u belediye işletiyor. Özel sektöre devrederlerse ilgilenir misiniz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Böyle bir niyet olduğu konusu zaman zaman gündeme geliyor. Bir ara özelleştirme düşünceleri vardı ama Bu niyet hayata geçerse İstanbul'la da ilgilenebiliriz. O günün şartlarına bakarız."