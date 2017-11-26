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Spor

Denizlispor'un konuğu Balıkesirspor

  DENİZLİ, (DHA) TFF 1

26 Kasım 2017 15:24

 

DENİZLİ, (DHA)

TFF 1. Lig\'de 11 puanla düşme hattında yer alan Denizlispor, 13. haftanın kapanış maçında yarın evinde 11. sıradaki 15 puanlı Balıkesirspor Baltok\'la karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı\'nda saat 18.00\'de başlayacak müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek. Bilet fiyatları Gold ve VIP tribün 60 TL, kapalı B üst ve D üst 20 TL, kapalı A alt, E üst, maraton, kale arkası ve misafir tribünü ise 10 TL olarak belirlendi. Müsabakayı beIN Sports Max 1 HD naklen yayınlayacak.

Horoz\'da sarı kart cezalısı Moritz\'in yerine forvette Yasin Ozan\'ın görev alması bekleniyor. Bal-Kes\'in kadrosunda eksik bulunmuyor. Geçen hafta deplasmanda Ankaragücü\'ne kaybeden yeşil-siyahlılar iç sahada 4\'te 4 yapmayı hedefliyor. Denizli yönetimi dün takıma 680 bin TL ödeme yaparak moral verdi. Son 2 maçında İstanbulspor ve Eskişehirspor\'a mağlup olan kırmızı-beyazlılar ise Balıkesir\'e 3 puanla dönerek moral bulmayı hedefliyor.

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