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Spor

Denizlispor'u son saniye yaktı

DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattından kurtulma yarışında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor galibiyetinin ardından Altınordu'ya deplasmanda son saniye golüyle 2-1 mağlup olan Denizlispor, büyük üzüntü yaşıyor

18 Mart 2018 16:47

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de düşme hattından kurtulma yarışında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor galibiyetinin ardından Altınordu\'ya deplasmanda son saniye golüyle 2-1 mağlup olan Denizlispor, büyük üzüntü yaşıyor. 
Denizlispor\'da galibiyet primini 15\'er bin TL olarak açıklayan yönetimin maç öncesi Erzurum\'dan alınan 3 puan nedeniyle futbolculara 15\'er bin TL dağıtması da takımın kazanmasına yetmedi. Denizlispor\'da toplam 415 bin TL\'lik Erzurumspor priminin 100 bin TL\'sini Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan\'ın verdiği öğrenildi.
Zorlu deplasmana sakatlık ve cezalar nedeniyle 6 as futbolcusundan yoksun çıkan yeşil-siyahlı ekipte başkan Mustafa Üstek ise hakem hatalarına tepki gösterdi. Hataların sahadaki futbolun önüne geçtiğini belirten Üstek, \"Çok iyi oynadık ve birçok pozisyona girdik. Sadece bunların bir tanesini değerlendirebilip sonuca etki etmedik. Bu sezon duran toplardan çok canımız yandı. Hakem hataları oynadığımız güzel futbolun önüne geçti. Aissati\'nin pozisyonu ve lehimize verilmesi gereken, verilmeyen penaltıların üzerine gereksiz verilen uzatma dakikalarını kınıyorum\" dedi.
 

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