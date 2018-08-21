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Spor

Denizlispor'u Salami rahatlattı

DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda sezonun iddialı ekiplerinden Adana Demirspor'u 1-0 yenerek galibiyetle tanışan Denizlispor golcü sorununu da çözdü

21 Ağustos 2018 14:24

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de geçen hafta deplasmanda sezonun iddialı ekiplerinden Adana Demirspor\'u 1-0 yenerek galibiyetle tanışan Denizlispor golcü sorununu da çözdü. Aylardır forvet arayan yeşil-siyahlılar Kazakistan\'ın Irtysh Pavlodar takımında forma giyen Gbolahan Salami\'yi kadrosuna dahil etti. Teknik direktör Osman Özköylü\'nün ısrarla istediği Nijeryalı golcü tesislere gelerek Denizlispor\'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. 
Özköylü, 27 yaşındaki oyuncunun takıma katılmasıyla kadrolarının güçlendiğini dile getirdi. Futbolseverlere iyi bir takım izletmek istediklerini anlatan Özköylü, \"Transferlerimizi çok titiz bir şekilde gerçekleştirdik. Salami de bize değer katacak. Taraftarımıza bayram hediyemiz oldu\" dedi. Salami de Türkiye\'ye geldiği için mutlu olduğunu belirterek, \"Bana inanları asla utandırmayacağım. Denizli\'de güzel işler yapacağız\" diye konuştu. 

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