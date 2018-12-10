T24 LogoT24 Logo
Spor

Denizlispor'dan Burak Çalık'a destek

DENİZLİ, (DHA) -  SPOR Toto 1

10 Aralık 2018 15:42

DENİZLİ, (DHA) - 

SPOR Toto 1. Lig\'de zirveyi çok yakından ilgilendiren maçta lider Gençlerbirliği ile evinde golsüz berabere kalan Denizlispor, Burak Çalık\'ın 79. dakikada kaçırdığı net fırsata yandı. Gençlerbirliği kalecisi Hakan\'ı çalımlayıp bomboş durumdaki Mehmet Akyüz\'e pas vermek yerine kaleye vuran Burak takımını galibiyetten ederken, Denizlispor ise tecrübeli golcüsüne sahip çıktı. Teknik direktör Yücel İldiz, futbolda böyle şeylerin yaşandığını belirterek, \"Akıllara ziyan bir gol kaçırdık. Burak\'ın pozisyonu Türkiye\'nin gündemi oldu. Futbolun doğasında bunlar var. Burak bize çok maç kazandırdı, kazandırmaya da devam edecek\" diye konuştu. 
Oyuncusunun da 90 dakika bitiminde büyük üzüntü yaşadığını anlatan Yücel İldiz, \"Kendisi bizlerden, takım arkadaşlarından özür diledi. Hepimiz de Burak\'ı teselli ettik. Başkanımız Ali Çetin ve yönticilerimiz soyunma odasına gelip takımı kutladılar. Burak Çalık\'a da moral verdiler. Artık Gençlerbirliği karşılaşması geride kaldı. Kardemir Karabükspor ve İstanbulspor karşılaşmalarını kazanıp devreyi en iyi şekilde bitireceğiz\" dedi.
Kentteki sinerjinin müthiş olduğunu sözlerine ekleyen İldiz, \"Belki 15-20 sene sonra stadımız ilk kez hınca hınç doldu. Muhteşem bir atmosfer vardı. Taraftarımısa teşekkür ediyoruz. Zirvedeki iki takımın mücadelesi kaliteliydi. İkinci yarı etkili olan taraf bizdik ama bir türlü topu çizgiden geçiremedik\" yorumunu yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DENİZLİ DHATotoLigGençlerbirliğiDenizlispor BurakHakanMehmet AkyüzBurakDenizlisporTeknikYücelTürkiyeFutbolunHepimizBaşkanımız AliArtık GençlerbirliğiKardemir KarabüksporKenttekiMuhteşemTaraftarımısa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24