Denizlispor'dan Burak Çalık'a destek

DENİZLİ, (DHA) -

SPOR Toto 1. Lig\'de zirveyi çok yakından ilgilendiren maçta lider Gençlerbirliği ile evinde golsüz berabere kalan Denizlispor, Burak Çalık\'ın 79. dakikada kaçırdığı net fırsata yandı. Gençlerbirliği kalecisi Hakan\'ı çalımlayıp bomboş durumdaki Mehmet Akyüz\'e pas vermek yerine kaleye vuran Burak takımını galibiyetten ederken, Denizlispor ise tecrübeli golcüsüne sahip çıktı. Teknik direktör Yücel İldiz, futbolda böyle şeylerin yaşandığını belirterek, \"Akıllara ziyan bir gol kaçırdık. Burak\'ın pozisyonu Türkiye\'nin gündemi oldu. Futbolun doğasında bunlar var. Burak bize çok maç kazandırdı, kazandırmaya da devam edecek\" diye konuştu.

Oyuncusunun da 90 dakika bitiminde büyük üzüntü yaşadığını anlatan Yücel İldiz, \"Kendisi bizlerden, takım arkadaşlarından özür diledi. Hepimiz de Burak\'ı teselli ettik. Başkanımız Ali Çetin ve yönticilerimiz soyunma odasına gelip takımı kutladılar. Burak Çalık\'a da moral verdiler. Artık Gençlerbirliği karşılaşması geride kaldı. Kardemir Karabükspor ve İstanbulspor karşılaşmalarını kazanıp devreyi en iyi şekilde bitireceğiz\" dedi.

Kentteki sinerjinin müthiş olduğunu sözlerine ekleyen İldiz, \"Belki 15-20 sene sonra stadımız ilk kez hınca hınç doldu. Muhteşem bir atmosfer vardı. Taraftarımısa teşekkür ediyoruz. Zirvedeki iki takımın mücadelesi kaliteliydi. İkinci yarı etkili olan taraf bizdik ama bir türlü topu çizgiden geçiremedik\" yorumunu yaptı.