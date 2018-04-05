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Spor

Denizlispor'dan Beren'e anlamlı ziyaret

Ramazan CETIN / DENİZLİ, (DHA) SPOR Toto 1

05 Nisan 2018 14:59

Ramazan CETIN / DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de aylar sonra düşme hattından kurtulan Denizlispor\'da Asbaşkan Taner Atilla ve Sportif Direktör Bülent Ertuğrul örnek gösterilecek bir davranışa imza attı. Atilla ve Ertuğrul, anaokulunda eğitim gören ve Denizlisporlu olduğu için arkadaşları tarafından eleştirilen Beren Sücüllü\'nün evine giderek, minik taraftarı ziyaret etti. Beren\'in babası Mehmet Sücüllü\'nün sosyal medyada yaptığı, \"6 yaşındaki kızımı Denizlisporlu olarak yetiştiriyorum. Ancak kreşteki arkadaşları \"sen Denizlispor\'u tutuyorsun, eziksin diye kızımla dalga geçiyormuş. Kızım okuldan üzgün döndü\" mesajından sonra harekete geçen iki yönetici soluğu Beren\'in yanında aldı.
Beren\'e forma ve çeşitli ürünler hediye eden Atilla ve Ertuğrul, tüm camianın takdirini kazandı. Atilla, \"Küçük kardeşimizin Denizlisporlu olduğu için evine üzgün dönmesi bizleri çok etkiledi. Ona güzel bir sürpriz yapmak istedik. Denizlispor mazisinde önemli başarıları barındıran bir kulüp. Tarihimizi ve hedeflerimizi çocuklarımıza anlatarak onlara Denizlispor sevgisini aşılıyoruz. Bizleri evinde ağırlayan Denizlispor taraftarı ailemize çok teşekkür ediyoruz\" dedi.
Ziyaretten çok memnun kaldıklarını belirten baba Sücüllü, \"Nazik davranışları için Asbaşkanımız Taner Atilla ve Sportif Direktörümüz Bülent Ertuğrul\'a çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu. 

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