Denizlispor'da yönetimi yorucu günler bekliyor

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1. Lig takımlarından Denizlispor\'da daha önce başkanlık için yeniden aday olmayacağını açıklamasına rağmen taraftarın talebi sonrası kongreye 1 gün kala son kararını verip tekrar başkanlığa seçilen Mustafa Üstek\'i yorucu günler bekliyor. Takımı geçen sezon ligde tuttuktan sonra listesini yenileyip tekrar göreve gelen Üstek, teknik direktör sorunu ve iç transferi kısa sürede çözüp dış transfere yönelmeye çalışacak. Adı Trabzonspor dahil birçok kulüple anılan teknik direktör Fatih Tekke\'nin sözleşmesinin bittiği takımdan Kappel, Barış, Eze, Hasan, Alperen, Canberk, Lazic ve Asil Kaan şimdiden ayrıldı.

Berkan, Burak, Cenk, Atakan, Aissati, Ömer Alp, Taşkın ve Veli\'nin sözleşmesi biterken attığı gollerle takımı ligde tutan Mehmet Akyüz de alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çekti. Başkan Mustafa Üstek, \"Mevcut oyuncularımız kulüpten, bizden memnun. Yeni sezonda görev alacak hocamızla oturup konuşuruz, kalmasını belirlenen futbolcular kalır. Mehmet Akyüz\'ün sözleşmesi 1.5 yıllık. Aissati de çok büyük bir aksilik çıkmazsa yeni sezonda bizimle devam edecek. Denizlispor\'un artık çok büyük sorunları kalmadı. O sene bu sene\" dedi.

TARAFTARDAN ÖRNEK KUTLAMA

Denizlispor\'da kulübün 52. kuruluş yıl dönümünü önceki akşam Çınar Meydanı\'nda toplanıp meşaleler yakarak kutlayan taraftarlar örnek bir tabloya imza attı. Taraftarlar, kutlama sonrası yere atılan meşeleler ve çöpleri kendileri süpürüp yerleri tertemiz yaptı.

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