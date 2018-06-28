Denizlispor'da yönetim ve teknik heyet buluştu

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayacak Denizlispor\'da yönetim ve teknik heyet yemekte bir araya geldi.

Yemeğe başkan Mustafa Üstek, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Osman Özköylü ve ekibi katıldı. Başkan Mustafa Üstek, \"Yeni bir sezona umutlu ve kendimizden emin bir şekilde başlıyoruz. Taraftarımız ve şehrimiz bizlere güveniyor. Bizlerde yönetim kurulu olarak sizlere güveniyoruz. Önümüzdeki sezonda başarılı olacağımıza canı gönülden inanıyorum. Sizlere başarılar diliyorum\" dedi.

Ligde geçen sezondan bu yana taraftarla büyük bir sinerji oluşturan Denizlispor, taraftarla işbirliği protokolü de imzaladı. Yeşil-siyahlı taraftarlar, bir taraftan tribünde takımını desteklerken diğer yandan kulübün akar gelirinin yükselmesi için bağış toplayacak, reklam pazarlayacak. Başkan yardımcısı Taner Atilla ve Denizlisporlu Taraftarlar Platformu Başkanı Bilhan Yılmaz ile Çınar Horoz Gençlik Taraftar Derneği Başkanı Okan Karcı arasında sezonluk yapılan sözleşme ile artık taraftarlar kulübün yükünü maddi ve manevi olarak azaltmak için çalışma yapacak.

AFYON KAMPI BAŞLIYOR

Denizlispor yeni sezon öncesi 13 günlük ilk etap kampı için yarın Afyonkarahisar\'a gidecek. Sağlık kontrolünden geçen teknik heyet ve futbolular, ikinci etap kampını ise Kızılcahamam\'da yapacak. Transferde Burak Çalık, Gökhan Süzen, Deniz Vural, Muhammet Himmet, Seddar Karaman\'la sözleşme imzalayan, Aissati ve geçen sezon Akhisarspor\'dan kiralık olarak forma giyen Alperen Babacan\'la da yeniden anlaşmaya varan Denizlispor\'da arayış sürüyor.

Ayıraca Denizlispor\'da yeni sezon öncesi kombine biletler, VIP ve Gold tribün1000 TL , kapalı B ve D üst 250 TL, kapalı A üst ve E üst ile A alt 150 TL, maraton 100 TL\'den satışa sunulacak.

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