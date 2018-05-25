Denizlispor'da Üstek'e büyük sürpriz

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Denizlispor\'da 27 Mayıs-3 Haziran tarihlerinde yapılacak genel kurulda aday olmayacağını açıklayan başkan Mustafa Üstek\'e taraftarlar büyük bir sürpriz yaptı.

Sezon boyunca yalnız bırakıldıklarını söyleyip başkanlığa adaylığını koymayacağını duyuran Üstek\'in İstasyon Caddesi\'ndeki iş yerine giden bir grup taraftar, meşaleler yakıp, \'Büyük başkan Mustafa Üstek bizi bırakma\' yazılı pankart açarak tezahürat yaptı. Başkan Üstek\'i omuzlarına alan taraftarlar caddeyi tezahüratlarla inletti. Taraftarları iş yerine davet eden Mustafa Üstek, bir süre sohbet etti.

Yeşil-siyahlılar, Üstek\'ten göreve devam etmesi yönünde söz istedi. Taraftarlar adına konuşan Haydar Varan, \"Başkan Mustafa Üstek ve yönetiminin çabalarını takip ettik. Denizlispor için önemli fedakarlıklar yaptılar. Her zaman arkalarındayız. Bu yıl her zamankinden daha fazla destek verip şehirde bir hava yakalayacağımıza inanıyoruz. Kentimizin büyüklerine de bu yönetime sahip çıkıp destek olmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz\" dedi.

Taraftarların desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren başkan Üstek ise, \"Çok büyük emek verdik. Bu emeklerin boşa gitmesini istemiyoruz\" diye konuştu.

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