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Spor

Denizlispor'da Sankoh'la yollar ayrıldı

DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilerek düşme potasından kurtulamayan Denizlispor'da orta saha oyuncusu Alfred Sankoh'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

05 Aralık 2017 17:48

DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de geçen hafta Çaykur Rizespor\'a 3-2 yenilerek düşme potasından kurtulamayan Denizlispor\'da orta saha oyuncusu Alfred Sankoh\'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, \"Yönetim kurulumuzun aldığı kararla Alfred Sankoh\'un sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edilmiştir. Geçmişte yaşanan yabancı futbolcu sorunlarının tekrar yaşanmaması adına futbolcu ile anlaşılmış, tüm ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Alfred Sankoh\'a takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, kendisine bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dileriz\" ifadelerine yer verildi. Geçen sezon Denizlispor\'a gelen Sierra Leoneli futbolcu, 34 resmi maçta yeşil-siyahlı formayı giydi. 

 

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