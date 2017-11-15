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Spor

Denizlispor'da sakat ve cezalılara rağmen Ankaragücü maçı öncesinde keyifler yerinde

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA) TFF 1

15 Kasım 2017 14:10

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)

TFF 1. Lig\'de iç sahada oynadığı son 3 maçı kazanarak düşme hattından kurtulan Denizlispor, sezona verilen 1 haftalık arayı moralli geçirdi. Üst üste iyi sonuçlarla keyifleri yerine gelen yeşil-siyahlılar, milli maçlar için verilen arada dinlenme fırsatı da buldu. Dün akşam antrenmanından sonra takım arkadaşları, 28 yaşına giren Hollandalı kanat oyuncusu Kappel\'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Brezilya usulü doğum günü kutlamasında futbolcular Kappel\'in kafasında yumurta kırıp una buladı.
 
Yeşil-siyahlılarda cuma günü Ankaragücü ile oynanacak deplasman maçında kırmızı kart cezalısı Kerem Can ile sakatlıkları süren Berkan ve Cihan forma giyemeyecek. Sakat olan Sankoh\'un kafileye dahil edilip edilmeyeceği sağlık kurulunun vereceği kararla belli olacak. Teknik Direktör Reha Erginer\'in cezalı Kerem Can\'ın yerine defansın solunda Burak\'a görev vermesi bekleniyor. Reha Erginer, hedefleri maç maç belirlediklerini söyleyerek, Denizli\'yi daha üst sıralara taşımak için gereken mücadeleyi vereceklerini belirtti.

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