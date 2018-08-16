Denizlispor'da Özköylü sıkıntılı

DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'de sezona evindeki Gazişehir Gaziantep yenilgisiyle başlayan Denizlispor\'da daha önce de geciken transferler nedeniyle sitemli açıklamalar yapan teknik direktör Osman Özköylü, forvet bulunamamasından yakındı. Transfer döneminin başından bu yana golcü arayan Horoz\'da Özköylü, \"Bu kulüp 60 gündür takıma forvet transfer edemiyorsa herkes oturacak ve eğrisini doğrusunu tartışacak\" dedi.

Maçta kullabilecek forvetleri olması durumunda oyunun seyrinin değişebileceğini söyleyen Özköylü, \"Çok farklı bir sonuç alabilirdik. Bu eksiklerimizi mutlaka tamamlamamız lazım. Ülkede son dönemde yaşanan ekonomik problemler, döviz kurlarının çok yukarılara çıkması işimizi daha da zorlaştırdı. Öyle ya da böyle bu takımın ihtiyacı olan oyuncuları takıma kazandırmak zorundayız. Eksikleri tamamladığımızda farklı olacağız\" şeklinde konuştu.

Sakatlığı bulunan Mbamba, yeni transferler Mehmet Taş ve Furkan\'ın tam olarak takıma katılmasıyla çok daha güçlü olacaklarını belirten Özköylü, \"Çok daha alternatifli bir takım olacağız. Şu an Burak Çalık tam anlamıyla forma giyemiyor. Tisdell sonradan katıldığı için hazır değil. Mehmet Akyüz\'ü forvette kullanıyoruz ama onunda yeri orası değil. Bütün iyi niyeti ve gayretiyle mücadele ediyor. Bu kadar eksiğin içerisinde böyle bir durum bizi sıkıntıya sokuyor. Olaya uzun vadeli bakıyorum. Lig 34 maçlık bir serüven. İleriki dönemde çok daha iyi, kaliteli futbol oynayan, seyircisini mutlu eden bir Denizlispor\'un ortaya çıkacağını düşünüyorum\" diye konuştu.

Yönetime sunduğu bir forvet transfer listesi olduğunu ifade eden Özköylü, \"Bazılarıyla direkt, bazılarıyla menajerler aracılığıyla irtibat kurduk. Yabancı transferler sıkıntıya girebiliyor. Mutlaka bir yol kat edeceğiz\" ifadelerini kullandı.