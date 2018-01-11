Denizlispor'da Owusu transferi zora girdi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - TRANSFER döneminde Kayserispor\'dan Canberk , Teleset Mobilya Akhisarspor\'dan Alperen ve Osmanlıspor\'dan Hasan\'ı kadrosuna dahil eden TFF 1\'nci Lig ekibi Denizlispor, Göztepeli Segbefia ile prensipte anlaştı. Togolu orta sahayı renklerine bağlamaya hazırlanan yeşil-siyahlılarda Ganalı golcü Owusu transferinin ise zora girdiği öğrenildi. Asbaşkan Taner Atilla, Owusu\'yu istediklerini belirterek, \"Owusu Türkiye\'ye gelirse bir tek bize imza atacak ama kendisinin kulübüyle sorunları var\" diye konuştu.

Denizlispor\'da golcü futbolcu Yasin Ozan ile ise yollar resmen ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, \"Kulübümüz Yasin Ozan ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesh etmiştir. 440 bin TL alacağı olan Yasin Ozan ile 200 bin TL ödeme yapılarak anlaşılmış olup, ödemesi yapılmıştır.Yasin Ozan\'a Denizlispor\'a verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz\" ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, Yeşil-Siyahlı takımdan ayrılan Yasin, TFF 2\'nci Lig takımı Şanlıurfaspor ile anlaştı.