T24 LogoT24 Logo
Spor

Denizlispor'da Mehmet Akyüz tehlikesi

DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de son anda kümede kalmayı başaran Denizlispor'un usta golcüsü Mehmet Akyüz'ün sözleşmesi sürmesine rağmen her an yuvadan uçabileceği öğrenildi

14 Mayıs 2018 15:46

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de son anda kümede kalmayı başaran Denizlispor\'un usta golcüsü Mehmet Akyüz\'ün sözleşmesi sürmesine rağmen her an yuvadan uçabileceği öğrenildi. 
Devre arasında transfer olduğu Denizlispor\'da attığı 12 golle takımına hayat veren deneyimli santrforun sözleşmesinde, \"300 bin TL getirirse serbest kalır\" maddesi yer aldığı ortaya çıktı. 
Spor Toto 1\'inci Lig\'de mücadele eden pek çok kulübün peşinden koştuğu Mehmet Akyüz, sezonun ilk yarısında Akın Çorap Giresunspor formasıyla 4 gol kaydetmişti. Toplam 16 golü bulunan 32 yaşındaki forvet, gol krallığı yarışında yerli oyuncular arasında Altınordulu Kerim Avcı\'yla birlikte en skorer isim olarak dikkat çekti. Kongre sürecine giren, başkan Mustafa Üstek\'in yeniden aday olmayacağını açıkladığı Denizlispor\'da Mehmet Akyüz\'ün ayrılma ihtimali camiayı endişelendiriyor.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DENİZLİ DHA Spor TotoLigDenizlisporMehmet AkyüzTLTotoAkınGiresunsporToplamAltınordulu Kerim AvcıKongreMustafaDenizlispor Mehmet Akyüz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24