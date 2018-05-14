Denizlispor'da Mehmet Akyüz tehlikesi

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de son anda kümede kalmayı başaran Denizlispor\'un usta golcüsü Mehmet Akyüz\'ün sözleşmesi sürmesine rağmen her an yuvadan uçabileceği öğrenildi.

Devre arasında transfer olduğu Denizlispor\'da attığı 12 golle takımına hayat veren deneyimli santrforun sözleşmesinde, \"300 bin TL getirirse serbest kalır\" maddesi yer aldığı ortaya çıktı.

Spor Toto 1\'inci Lig\'de mücadele eden pek çok kulübün peşinden koştuğu Mehmet Akyüz, sezonun ilk yarısında Akın Çorap Giresunspor formasıyla 4 gol kaydetmişti. Toplam 16 golü bulunan 32 yaşındaki forvet, gol krallığı yarışında yerli oyuncular arasında Altınordulu Kerim Avcı\'yla birlikte en skorer isim olarak dikkat çekti. Kongre sürecine giren, başkan Mustafa Üstek\'in yeniden aday olmayacağını açıkladığı Denizlispor\'da Mehmet Akyüz\'ün ayrılma ihtimali camiayı endişelendiriyor.

