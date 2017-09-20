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Spor

Denizlispor'da Leozinho krizi çözüldü

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - TFF 1'inci Lig takımlarından Denizlispor'un Başkanı Mustafa Üstek, eski futbolcuları Leozinho'ya 280 bin Euro ödeyerek Ulusal Kulüp Lisansı almanın önündeki engeli kaldırdıklarını açıkladı

20 Eylül 2017 21:26

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - TFF 1\'inci Lig takımlarından Denizlispor\'un Başkanı Mustafa Üstek, eski futbolcuları Leozinho\'ya 280 bin Euro ödeyerek Ulusal Kulüp Lisansı almanın önündeki engeli kaldırdıklarını açıkladı. Başkan Üstek, Yunanistan\'da görüştükleri Brezilyalı futbolcuyla ilk etapta 250 bin Euro\'ya anlaştıklarını ancak Denizli\'den birtakım kişilerin Leozinho\'yu arayarak anlaşmayı bozduğunu öne sürdü.
Düzcespor ile oynanan kupa maçının ardından basın toplantısı düzenleyen Başkan Mustafa Üstek, 2015-2016 sezonunda Denizlispor forması giyen Leozinho\'nun alacak sorunu çözmek için geçtiğimiz pazar günü Yunanistan\'a gittiğini, Brezilyalı futbolcu ve avukatıyla masaya oturduğunu belirterek, \"300 bin Euro alacağı kalan Leozinho\'ya bu parayı taksitlendirmek istediğimizi söyledik. İsteğimiz kabul edildi. Saat 11.00\'den 13.30\'a kadar görüşmeler sürdü. 300 bin Euro borcu 250 bin Euro\'ya indirdik, 70 bin Euro\'su peşin, gerisini 6 takside böldük ve pazarlığı bitirdik. Akşam saatlerinde sözleşme imzalanma aşamasında Denizli\'den birileri Leozinho\'yu arayarak \'Sakın imzalama, senin paranı ödemeyecekler\' dedi. İmzayı atacakken, Leozinho, avukatına imzayı atmamasını söyledi. Leozinho, Denizli\'den biriyle görüştü o kişi kendini çok iyi biliyor. Sonra da imza aşamasında anlaşma bozuldu, belgeler yırtılıp atıldı\" dedi. 
Başkan Üstek, bugün yapılan görüşmeler sonunda Leozinho\'nun 300 bin euro alacağını peşin olmak şartı ile 280 bin Euro\'ya indirdiğini belirterek, \"Saat 16.00 itibarıyla bu parayı söyledim. Şu anda puan silme cezası almak gibi bir tehlike yok. Denizlispor\'un kalan toplam borcu 15 milyon TL civarında. Ben bu borcu 115 milyon TL de olsa derim. Ama bizimle uğraşan kişiler hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar. Bunu çok iyi bilsinler\" diye konuştu. 

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