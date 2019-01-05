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Spor

Denizlispor'da Kehinde imzayı attı

Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Denizlispor, MKE Ankaragücü'nden transfer ettiği Nijeryalı golcü Kehinde ile gelecek sezonu opsiyonlu olmak üzere 1

05 Ocak 2019 20:56

Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA) - Spor Toto 1\'inci Lig\'de şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Denizlispor, MKE Ankaragücü\'nden transfer ettiği Nijeryalı golcü Kehinde ile gelecek sezonu opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig\'in ilk yarısında 8 maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, Türkiye\'de daha önce 2016/17 sezonunda Elazığspor\'da kiralık oynayıp geçen sezondan beri Ankaragücü\'nde forma giydi. Başkan Ali Çetin, Kehinde\'nin resmi imzasıyla başlayan transferlerin devam edeceğini söyledi.

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