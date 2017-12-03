Denizlispor'da kartlar kızdırdı

DENİZLİ, (DHA)- TFF 1. Lig\'de deplasmanda Çaykur Rizespor\'a 3-2 yenilerek son 3 karşılaşmadan puan alamayan Denizlispor, camiasını endişelendirdi.

Üst üste gelen mağlubiyetlerle düşme potasından bir türlü kurtulamayan Denizlispor\'da teknik direktör Reha Erginer, Çaykur Rizespor maçı sonrası futbolcularını eleştirdi. \"Kendi kendimize yenildik\" diyen tecrübeli teknik adam, maçta kırmızı kart görüp takımı eksik bırakan Burak ve Moritz\'e oldukça kızdı. Bulundukları konum dolayısıyla stres yaşadıklarını anlatan Erginer, \"Sahanın içinde gereksiz olarak takımı eksik bırakmamak gerekiyor. Stresliyiz ancak bu sıkıntıları aşmak için burada varız\" diye konuştu.

Kırmızı kart gören futbolculara yaptırım uygulanacağının sinyallerini veren Reha Erginer, \"Görülen kartlar önümüzdeki maçları da maalesef olumsuz etkiliyor. Zaten kadro sıkıntımız var, rotasyonumuz dar. Elbette bunların bir karşılığı olacak\" dedi.

Başkan Mustafa Üstek de maçın ardından yaptığı açıklamada disiplinsizliğe kesinlikle tahammüllerinin olmadığını söyledi. Üstek, \"Yapılanların farkındayız. Gereken neyse mutlaka uygulayacağız\" dedi. Denizlispor, TFF 1. Lig\'in bitimine 3 hafta kala Samsunspor, Gaziantepspor (D) ve Boluspor ile karşı karşıya gelecek.