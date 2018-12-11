Denizlispor'da İldiz'in duygusal maçı

DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de evinde Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalmasına rağmen 3. Gazişehir\'in Balıkesirspor Baltok\'a yenilmesiyle 2. sıradaki yerini koruyan Denizlispor\'da teknik direktör Yücel İldiz, bu hafta duygusal bir karşılaşmaya çıkacak. Tecrübeli çalıştırıcı 2009-2010 ve 2015-2016 sezonlarında Süper Lig\'e çıkardığı eski takımı Kardemir Karabükspor\'a rakip olacak. Yaşadığı mali sıkıntılar yüzünden zor günler geçiren ve eksi 1 puanla dibe demir atan Karabükspor\'u çok sevdiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, \"Orada güzel günlerimiz geçti. Şampiyonluklar kazandık. Karabükspor\'un durumuna üzülmemek elde değil. Ancak şimdi Denizlispor\'un başarısı için ter döküyoruz. Deplasmanda kazanıp yolumuza emin adımlarla devam etmeyi amaçlıyoruz\" diye konuştu.

Karabükspor\'un kesinlikle hafife alınacak bir takım olmadığını ifade eden Yücel İldiz, oyuncularını da uyardı. Rakiplerinin özellikle evinde oynadığı son 2 maçta iyi bir performans gösterdiğini belirten Yücel İldiz, \"Karabükspor, Balıkesirspor\'dan az daha puan alıyordu ama 2-1 kaybettiler. Son olarak da İstanbulspor\'la 1-1 berabere kaldılar. Genç ve dirençli bir ekiple oynayacağız. Mental ve fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlığımızı yapacağız. Futbol kağıt üzerinde kazanılmaz. Biz mücadelemizi sonuna kadar göstereceğiz. İnanıyorum ki kazanıp 2 hafta sonra hanemize 3 puanı yazdıracağız\" ifadelerini kullandı.

Yeşil-siyahlılarda sarı kart cezalısı orta saha Aissati, Karabükspor deplasmanında forma giyemeyecek.