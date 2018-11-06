Denizlispor'da hedef Bolu

DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de son 7 maçın 6\'sını kazanarak 3. sıraya tırmanan Denizlispor, seriyi bu hafta konuk olacağı tek basamak üzerinde, direkt Süper Lig hattında yer alan Boluspor karşısında da sürdürmek istiyor.

Ligde 11 haftada 22 puan toplayan, 26 puanlı rakibini yendiği takdirde aradaki farkı 1\'e indirip direkt Süper Lig\'e çıkmak için umudunu artıracak yeşil-siyahlı ekipte taraftarlar da Bolu\'ya çıkarma yapacak. Yıllar sonra yeniden Süper Lig şarkıları söylemeye başlayan Denizlisporlular, cumartesi günü saat 13.30\'da oynanacak maçta takımlarını yalnız bırakmayacak. Başkanlık görevine geçen hafta Mustafa Üstek\'ten devralan Ali Çetin, \"Tüm Denizli şampiyonluğa hazır olsun, o sene bu sene\" dedi.