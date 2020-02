Denizlispor'da hedef 9 puan

DENİZLİ, (DHA) -

SPOR Toto 1. Lig\'de evinde Giresunspor\'u 3-2 yenip 5\'te 5 yapan ve Süper Lig potasına giren Denizlispor, ilk yarının bitimine 4 hafta kala rotasını çizdi. Kalan 4 karşılaşmada Balıkesirspor Baltok (D), Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor (D) ve İstanbulspor\'la kozlarını paylaşacak yeşil-siyahlılar hedefini 9 puan olarak belirledi. Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, devreyi en iyi şekilde kapatacklarına inandığını belirterek, \"İyi bir takımız. Her maçı kazanacak gücümüz var. Elbette rakiplerimize saygı duyacağız. Ancak alacağımız 9 puan bizi iyi bir konumda tutar\" dedi.

Balıkesirspor deplasmanın zorlu geçeceğini ifade eden Ali Fırat, takıma sarı kart uyarısında da bulundu. Kerem Can, Aissati, Mehmet Akyüz ve Abdülkerim\'in ceza sınırında olduğunu hatırlatan Fırat, \"Teknik ekibimiz ve bizler oyuncularımızı gereksiz kart görmemeleri konusunda uyaracağız. Her futbolcuya zorlu lig maratonunda ihtiyacımız olacak\" diye konuştu.

Hazırlıklarını çift idmanla sürdüren Ege temsilcisinde sakatlığı süren Cihan\'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Mbamba, Balıkesirspor sınavında takımdaki yerini alamayacak.