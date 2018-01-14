Denizlispor'da gözler İsmail Haktan'a çevrildi

DENİZLİ, (DHA)- TRANSFERDE şu ana kadar Kayserispor\'dan Canberk, Teleset Mobilya Akhisarspor\'dan Alperen, Osmanlıspor\'dan Hasan ve Atiker Konyaspor\'dan Eze\'yi kadrosuna dahil eden TFF 1\'inci Lig ekibi Denizlispor, gözünü İsmail Haktan\'a çevirdi. Grandmedical Manisaspor\'da yaşanan ekonomik kriz yüzünden siyah-beyazlı kulüpten ayrılma noktasına gelen deneyimli kanat oyuncusunun, Denizlispor\'la görüşme halinde olduğu ve tarafların prensipte anlaşma sağladığı bildirildi.

İsmail\'in Manisaspor\'dan ayrılır ayrılmaz eski takımına döneceği ifade edildi. Geçen sezonun ilk yarısında Denizlispor forması giyen 26 yaşındaki İsmail, devre arasında Manisaspor\'a gitmişti. İsmail\'den haber bekleyen yönetimin Belçika\'nın Royal Antwerp takımında forma giyen William Owusu transferini de bitirmek için ısrarcı olduğu vurgulandı. Kulübüyle bonservis sorununu çözmeye çalışan Ganalı forvetin durumu hafta içinde netlik kazanacak.