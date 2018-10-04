Denizlispor'da gerilim sürüyor

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de üst üste 3 galibiyetle Play-Off hattına yükseldikten sonra futbolcuların dün paralarını alamadıkları gerekçesiyle yaptıkları antrenman boykotuyla sarsılan Denizlispor\'da gerilim bitmiyor.

Hafta içinde teknik direktör Osman Özköylü\'nün, \"Bizim de evde çoluğumuz çocuğumuz var. Onlar evde taş yemiyorlar. Biz evde karga beslemiyoruz. Yaptığımız işin karşılığını almak istiyoruz\" çıkışıyla başlayan yönetim-takım gerginliğinde son yaşananlar bardağı taşırdı. Geçen hafta olağanüstü kongrede yeniden göreve gelip Elazığspor maçı öncesi Osmanlıspor galibiyetinin 6\'şar bin TL\'lik primlerini futbolculara dağıtan, diğer ödemeler için de söz veren yönetimden boykot üzerine sert açıklamalar geldi.

Başkan Yardımcısı Yasin Özpek, ligde henüz 7 hafta geride kalmışken boykot yapan futbolcuları karaktersizlikle suçladı.

Özpek, \"Yönetime heyecanla geldik. Görev dağılımı daha yeni oldu. Yapılanı kınıyorum, ayıp ettiler. Bize 10-15 gün süre tanısalardı. Karakterli ve karaktersiz futbolcu topluluğu var. Takdir kamuoyunun. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Bu kulübün karakterli futbolculara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Denizlispor\'da kimsenin alacağı kalmaz. Transfer yaparken bundan sonra karakterli insanları seçeceğiz. Ayak ayak üstüne atmış, yönetici gördüğünde ayağını indirmekten aciz insanlar var\" dedi.

Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, futbolcuların bu tavrının kendisini üzdüğünü açıkladı.

Asbaşkan Fırat, \"Yeni kongre yaptık. Gelir gelmez böyle bir şey ile karşılaşmamız bizi üzdü. İlk olarak futbolcuların mali tablosuna baktık. Yaptıkları bu kadar sorun edilecek bir olay değil. Öncesinde daha vahim durumlarla da karşılaştılar. Alacakları en doğal hakları, profesyonel bir yaşam ve kendi tasarruflarıdır. Ama bu sorunu kendi içimizde çözmeliydik. Böyle bir yola başvurmasalardı iyi olurdu. Zaten ilk geldiğimiz gün de konuşmuştuk. Ödeme için takvim geliştiriyorduk, ödeme planını kabul etmek istemediler. Dikkat çekmek için 1 gün yaptıklarını sanıyorum. Sportif anlamda bir problem yaşamayalım. Yönetim olarak buna da müdahale edeceğiz\" diye konuştu.

Başkan Yardımcısı Taner Atilla da boykotu doğru bulmadığını belirtip, \"Keşke bu olay hiç yaşanmasaydı\" dedi.

ÖZPEK KAPI KAPI GEZİYOR

Denizlispor\'da, \"Şampiyonlukta benim de katkım var\" kampanyasını başlatan Başkan Yardımcısı ve AR-GE Sorumlusu Yasin Özpek, sanayici, işadamları ve esnafı ziyaret etmeye başladı. Özpek, kampanya çerçevesinde ilk olarak eski asbaşkanlardan Ali Bozkır\'ın şirketini ziyaret ederek destek aldı.