T24 LogoT24 Logo
Spor

Denizlispor'da Erginer farkı

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA) TFF 1'inci Lig'in ilk 6 haftasında Yusuf Şimşek yönetiminde 1 puan toplayıp son sıraya demir atan Denizlispor, teknik direktörlük görevine Reha Erginer'in gelmesinin ardından sıçrama yaptı

22 Ekim 2017 15:54

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)

TFF 1\'inci Lig\'in ilk 6 haftasında Yusuf Şimşek yönetiminde 1 puan toplayıp son sıraya demir atan Denizlispor, teknik direktörlük görevine Reha Erginer\'in gelmesinin ardından sıçrama yaptı.
Son maçta Adana Demirspor\'u Barış\'ın penaltı golüyle 1-0 mağlup eden Denizli ekibi, Erginer yönetiminde 3 haftayı namağlup 7 puanla geçerek bu sezon ilk kez düşme hattından çıktı. Erginer döneminde Gazişehir Gaziantep\'i iç sahada 1-0 yenerek Manisaspor\'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Horoz, Adana Demir karşısında evinde 2\'de 2 yaptı.
Puanını 8\'e çıkaran yeşil-siyahlılarda Reha Erginer, takımda iyiye gidiş olduğunu söyledi. Erginer, \"Rakibimizi iyi etüt ettik, maça iyi hazırlandık. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularım çok çalışıyor. Kazanma isteğimiz üst düzeyde. Seriyi sürdürüp alt sıralardan uzaklaşmak istiyoruz\" dedi. Futbolculara Adana Demirspor galibiyeti sonrası 4\'er bin TL prim verilirken Başkan Mustafa Üstek, iyi yolda olduklarını belirtti. Teknik direktör Erginer\'i kutlayan Üstek, \"Gün geçtikçe daha başarılı bir oyun sergileyen, 3 puan hediye eden takımımızı tebrik ediyorum\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Osman Nuri BOYACIDENİZLİ DHA TFFLigYusufDenizlisporReha ErginerSonAdana Demirspor BarışDenizliErginerGazişehir GaziantepManisasporHoroz Adana DemirPuanınıGalibiyetiOyuncularımKazanmaSeriyiFutbolculara Adana

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24