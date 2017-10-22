Denizlispor'da Erginer farkı

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)

TFF 1\'inci Lig\'in ilk 6 haftasında Yusuf Şimşek yönetiminde 1 puan toplayıp son sıraya demir atan Denizlispor, teknik direktörlük görevine Reha Erginer\'in gelmesinin ardından sıçrama yaptı.

Son maçta Adana Demirspor\'u Barış\'ın penaltı golüyle 1-0 mağlup eden Denizli ekibi, Erginer yönetiminde 3 haftayı namağlup 7 puanla geçerek bu sezon ilk kez düşme hattından çıktı. Erginer döneminde Gazişehir Gaziantep\'i iç sahada 1-0 yenerek Manisaspor\'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Horoz, Adana Demir karşısında evinde 2\'de 2 yaptı.

Puanını 8\'e çıkaran yeşil-siyahlılarda Reha Erginer, takımda iyiye gidiş olduğunu söyledi. Erginer, \"Rakibimizi iyi etüt ettik, maça iyi hazırlandık. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularım çok çalışıyor. Kazanma isteğimiz üst düzeyde. Seriyi sürdürüp alt sıralardan uzaklaşmak istiyoruz\" dedi. Futbolculara Adana Demirspor galibiyeti sonrası 4\'er bin TL prim verilirken Başkan Mustafa Üstek, iyi yolda olduklarını belirtti. Teknik direktör Erginer\'i kutlayan Üstek, \"Gün geçtikçe daha başarılı bir oyun sergileyen, 3 puan hediye eden takımımızı tebrik ediyorum\" diye konuştu.