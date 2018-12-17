Denizlispor'da büyük özlem bitiyor 

DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de Kardemir Karabükspor\'u deplasmanda 3-2 yenerek 33 puana ulaşan ve bitime 1 maç kala ilk yarıyı Süper Lig potasında tamamlamayı garantileyen Denizlispor, 7 sezon sonra taraftarına büyük heyecan yaşattı. Ligden 2009-10 sezonunda düştükten sonra son olarak 2010-11 sezonunun ilk yarısını lider bitiren yeşil-siyahlılarda o yıldan sonda ilk kez Süper Lig sesleri yüksek çıkmaya başladı. Sezon başında yaşadığı ekonomik, idari ve teknik krizleri geride bırakan Denizlispor, 8. haftada Teknik Direktör Yücel İldiz\'in dümene geçmesiyle büyük çıkış yakaladı. Sezona Osman Özköylü ile başlayan ancak sıkıntıları aşamayan Ege temsilcisi, İldiz yönetiminde son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alıp 2. sıraya adını yazdırdı. Mustafa Üstek\'ten başkanlık görevini devralan Ali Çetin ve yönetiminin de özellikle maddi konularda takıma destek çıkması başarıyı beraberinde getirdi.

Kulübe kaynak yaratan ve futbolcuların primlerini aksatmadan ödeyen yönetim, kentin dinamiklerini harekete geçirdi. Son yıllarda kümede kalma mücadelesi veren takımlarını yeniden şampiyonluk potasında gören taraftarlar Atatürk Stadı\'na akın etmeye başladı. İç sahadaki son Gençlerbirliği müsabakasında stadı tıklım tıklım dolduran Denizlispor\'un 17. haftadaki İstanbulspor maçında da kapalı gişe oynaması bekleniyor. Teknik direktör Yücel İldiz, kentte yaratılan ambiyansın muhteşem olduğunu söyledi. Ancak henüz işlerinin bitmediğini vurgulayan deneyimli teknik adam, \"Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Yönetimimiz ve taraftarımız bizim arkamızda. Şehirde çok güzel bir sinerji var. İstanbulspor\'u da yenip camiamıza güzel bir yeni yıl hediyesi vereceğiz. Ardından ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanacağız\" diye konuştu.