Denizlispor'da başkan Üstek'ten bayram öncesi futbolculara jest

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci ekiplerinden Denizlispor\'da Başkan Mustafa Üstek, bayram öncesi jest yaparak futbolculara Eskişehirspor beraberliğinin 2\'şer bin TL\'lik primi ile bir miktar bayram harçlığı dağıttı.

Başkan Üstek, ligin ikinci haftasında alınan İstanbulspor yenilgisine verilen 4 bin TL cezayı da ötelerken, üst üste gelen jestler, takımın moralini yükseltti.

Çalışmalarını Haluk Ulusoy Tesisleri\'nde sürdüren futbolcular yarın sabah antrenmanının ardından bayram iznine çıkacak. Yeşil siyahlılar pazar günü toplanarak Elazığspor maçının hazırlıklarına başlayacak. Camiadan sabır isteyen Başkan Üstek, haftalar ilerledikçe Denizlispor\'un hem futbol olarak, hem de skor olarak lige ağırlığını koyacağını söyledi. Başkan Üstek, eski futbolcuları Bayram Fetai\'ye de alacaklarının karşılığı olarak 50 bin euro ödeme yaptıklarını belirtti.